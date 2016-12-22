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    Мошенники маскируют вредоносное ПО под игру Super Mario Run

Мошенники маскируют вредоносное ПО под игру Super Mario Run


22.12.2016

Мошенники маскируют вредоносное ПО под игру Super Mario Run

Специалисты компании Trend Micro предупредили о появлении фальшивых Android-версий популярной игры Super Mario Run, содержащих вредоносное ПО, позволяющее получить контроль над устройством. Эксперты обнаружили ряд таких программ в сторонних магазинах приложений.

Одна из них под названием Super Mario требует разрешение пользователя на установку обновления 9Apps, которое, в свою очередь, запрашивает дополнительные разрешения на запись аудио, получение доступа к SD-карте, изменение записей в календаре и пр. Данное приложение также предлагает ограниченную версию легитимной игры Super Mario Bros. По данным Trend Micro, фальшивое приложение Super Mario отображает ненужные иконки, всплывающие рекламные баннеры, устанавливает дополнительные программы и выполняет другие действия без разрешения пользователя.

 При переходе по ссылке в рекламном объявлении Super Mario перенаправляет пользователя на вредоносные интернет-страницы или сайты "для взрослых", устанавливающие дополнительные вредоносные приложения на устройство жертвы. Некоторые из таких приложений могут запрашивать права администратора на устройстве.

 В 2016 году специалисты Trend Micro обнаружили в общей сложности 90 тыс. вредоносных программ, маскирующихся под игру Super Mario. Наибольшее число загрузок подобных приложений зафиксировано в Индонезии (41%), Индии (33%), Мексике (8%) и Японии (4%).

Securitylab

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