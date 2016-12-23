В защите McAfee для банкоматов выявлена критическая уязвимость

23.12.2016







Компания Positive Technologies сообщила об обнаружении опасной уязвимости в защитной системе для банкоматов Solidcore, входящей в состав решения McAfee Application Control (MAC). Проблема позволяет атакующему выполнить произвольный код и повысить привилегии на системе.

Уязвимость (CVE-2016-8009) была обнаружена сотрудником Positive Technologies Максимом Кожевниковым в ходе исследования защищенности банкоматов одного из крупных банков. Как поясняется в блоге компании, система Solidcore используется во множестве банкоматов на базе Windows для выявления и блокировки вредоносных файлов с помощью белых списков, а также для контроля привилегий запущенных процессов.

Выявленная проблема позволяет неавторизованному пользователю использовать IOCTL-обработчик одного из драйверов для повреждения памяти ядра OC Windows. Проэксплуатировав проблему, атакующий может выполнить произвольный код с правами SYSTEM, повысить пользовательские привилегии от Guest до SYSTEM или вызвать отказ в обслуживании ОС.

Воспользовавшись уязвимостью, эксперты смогли управлять компонентами Solidсore и выполнять действия с правами SYSTEM. К примеру, отключать взаимодействие Solidcore с сервером управления ePolicy Orchestrator, отключать блокировку консоли управления Solidcore, отключать парольную защиту и внедрять произвольный код в любые системные процессы. Злоумышленник может использовать уязвимый драйвер для добавления вредоносного ПО в белые списки Solidcore без полного отключения защиты и связи с сервером управления, что позволит избежать подозрений и записей в логах.

Securitylab

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