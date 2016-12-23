ФСБ подготовила проект закона о киберугрозах

23.12.2016







Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ в четверг представила членам Общественного совета при ФСБ разработанный проект федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации".

"За последнее время значительно участились попытки организации массированных кибератак на объекты российской финансовой, информационной и другой критически значимой для нормальной жизнедеятельности страны инфраструктуры. У нас нет сомнений, что сегодня необходимо уделять больше внимания вопросам безопасности в интернете, чтобы обеспечить системное и эффективное противодействие любым киберугрозам", — рассказал агентству ТАСС председатель Общественного совета при ФСБ Василий Титов.

На сегодняшнем заседании члены Общественного совета отметили "важность создания правовой и организационной основы, направленной на предупреждение компьютерных инцидентов и атак на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации", и решили оказать информационную поддержку законопроекту в период его рассмотрения Федеральным собранием.

"Принятие закона позволит создать правовую и организационную основу для надежного функционирования системы безопасности критической ИТ-инфраструктуры Российской Федерации, а также для предупреждения компьютерных инцидентов на ее объектах. Общественный совет при ФСБ России готов оказывать любую возможную экспертную помощь на всех стадиях прохождения этого своевременного и важного законопроекта", — пояснил Титов.

Более того, участники заседания обсудили ход реализации в 2016 году проекта по накоплению денежных средств и оплате обучения детей сотрудников органов безопасности, погибших при проведении контртеррористических и иных специальных операций и мероприятий. Решено пролонгировать действие проекта на будущий год.

Напомним, в начале декабря в Госдуму РФ был внесен правительственный законопроект, согласно которому предлагается ввести уголовную ответственность за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ. Максимальная санкция предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Добавим, 2 декабря ФСБ сообщила о подготовке иностранными спецслужбами масштабных кибератак, целью которых должна была стать дестабилизация российской финансовой системы, в том числе деятельности ряда крупнейших российских банков. По данным службы, серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат Blazing Fast.

Позже компания пообещала проверить своих клиентов на возможную причастность к готовящимся кибератакам. В свою очередь Минфин, комментируя ситуацию, отметил, что банковскую систему невозможно дестабилизировать с помощью кибератаки.

Добавим, накануне сайты банковской группы ВТБ подверглись DDоS-атаке. Но, как отметили в компании, это не сказалось на их работе.

Лениздат

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