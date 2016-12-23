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    Пушков предложил приравнять информподдержку террора к пассивному терроризму

Пушков предложил приравнять информподдержку террора к пассивному терроризму


23.12.2016

Пушков предложил приравнять информподдержку террора к пассивному терроризму

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предложил приравнять оправдание и информационную поддержку терроризма к пассивному терроризму. Соответствующие обращения в международные парламентские структуры подготовит комиссия СФ, сообщает РИА "Новости".

 Во время обсуждения заявления Совфеда в связи с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова Пушков заявил, что в ряде случаев на Западе произошла героизация этого теракта.

 "Я предлагаю дать поручение комиссии по информационной политике обратиться в национальные парламенты, Совет Европы, МПС с призывом разработать определение, по которому информационную поддержку терроризму рассматривать как форму пассивного терроризма, и такое определение должно караться законом", — сказал Пушков.

 Его инициативу поддержала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

 Карлов был убит 19 декабря на открытии художественной выставки в Анкаре. Он был застрелен в спину радикалом, проникшим на мероприятие как полицейский. По сообщениям СМИ, нападавший выкрикивал экстремистские лозунги и заявлял, что это — "месть за Алеппо". Нападавший был уничтожен в ходе полицейской спецоперации. Российский МИД расценил случившееся как теракт.

Лениздат

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