Азербайджанские хакеры взломали электронную почту около 5 тыс. армян

23.12.2016







Участники азербайджанской кибергруппировки Anti-Armenia Team заявили о взломе учетных записей электронной почты порядка 5 тыс. армян. Хакеры не сообщили о подробностях взлома, уточнив лишь, что доступ к данным был получен при помощи фишинговых атак. В качестве доказательства группировка предоставила фрагмент БД, включающий логины и пароли пострадавших в результате взлома.

По словам хакеров, в их распоряжении оказалась "важная информация". В ближайшем будущем Anti-Armenia Team пообещала опубликовать 450 ГБ данных, полученных в результате взлома.

Securitylab

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