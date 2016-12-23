Литва обвинила Россию в кибершпионаже

23.12.2016







Согласно заявлению властей Литвы, в течение последних двух лет Россия осуществляет кибератаки на литовские правительственные компьютерные сети.

Как сообщает Reuters со ссылкой на руководителя национального центра кибербезопасности при литовском министерстве обороны Римтаутаса Черняускаса, шпионское ПО (предположительно российское) периодически обнаруживается на правительственных компьютерах как минимум с 2015 года. Только в текущем году было зафиксировано 20 попыток взлома. По словам Черняускаса, шпионские программы работали по крайней мере полгода до того, как были обнаружены.

Глава центра кибербезопасности сообщил, что обнаруженное шпионское ПО отправляло все документы, которые ему только удавалось получить (включая пароли к учетным записям Facebook и Gmail), по интернет-адресу, обычно использующемуся российскими спецслужбами.

Securitylab

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