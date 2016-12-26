Власти США просят указывать данные о соцмедиа при въезде в страну

26.12.2016







Иностранные граждане, прибывающие в США в рамках программы безвизового въезда, теперь могут указать данные о своих учетных записях в Facebook, Twitter и других соцсетях при въезде в страну. С 20 декабря 2016 года Таможенная и пограничная служба США начала предлагать приезжим туристам "указывать информацию, связанную с присутствием в интернете" при заполнении формы электронной системы авторизации путешествий (ESTA), сообщает издание Politico.

Электронная форма включает графу с выпадающим меню, содержащим список платформ, в том числе Facebook, Google+, Instagram, LinkedIn и YouTube, а также поля для указания логинов на данных сайтах. Заполнение поля о соцсетях не будет обязательным при оформлении ESTA. Как заявили в таможенной службе, путешественникам, отказавшимся предоставлять данную информацию, не будет отказано во въезде в страну.

Новая политика вызвана стремлением Вашингтона обеспечить большую безопасность за счет выявления и недопущения в страну лиц, связанных с террористическими организациями, такими как "Исламское государство" (запрещена на территории России).

В июне текущего года Министерство внутренней безопасности США выступило с предложением внести в миграционную карту дополнительную опциональную графу с информацией о социальных сетях. Как посчитали в ведомстве, данный шаг позволил бы снизить уровень террористической угрозы. Однако данная идея не встретила поддержку у участников "Интернет ассоциации", включающей Facebook, Google, Twitter и др. Новый законопроект также был раскритикован Американским союзом защиты гражданских свобод. Как указывали в правозащитной организации, новые правила представляют угрозу самовыражению, а также конфиденциальности и безопасности иностранных граждан.

Securitylab

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