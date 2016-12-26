Китай заподозрен во взломе корпорации по страхованию вкладов США

26.12.2016







Федеральное бюро расследований США на продолжении длительного времени ведет поиск хакеров, в 2010 году взломавших компьютерную сеть Федеральной корпорации по страхованию вкладов США (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC), включая компьютер тогдашнего руководителя корпорации Шейлы Бэир (Sheila Bair). Как считают в самой корпорации, за атакой стоят китайские хакеры, спонсируемые Минобороны КНР, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

FDIC является одним из трех крупных федеральных агентств США, регулирующих коммерческие банки. Структура занимается рассмотрением планов крупных банков на случай банкротства, а также имеет доступ к записям о частных депозитах миллионов американцев.

О существовании уязвимости и кибератаке стало известно в 2010 году, однако проблема не была устранена еще на протяжении года. Не исключено, что злоумышленники имели доступ к конфиденциальной информации FDIC по крайней мере весь 2012 год, указывается в докладе о мониторинге кибербезопасности ведомства за 2013 год.

По сведениям Reuters, расследование ведет не только ФБР, но и Конгресс США. Агентство ссылается на переписку должностных лиц FDIC и ФБР, в которой упоминается о возможной причастности ко взлому китайских правительственных хакеров, хотя основания для таких выводов представлены не были. По словам источников издания, расследование в отношении инцидента все еще продолжается.

Напомним, весной нынешнего года 44 тысячи клиентов Федеральной корпорации по страхованию вкладов США стали жертвами утечки персональных данных. По сведениям корпорации, информация была загружена на персональный носитель "непреднамеренно и без злого умысла". В утечке был заподозрен бывший сотрудник FDIC.

Securitylab

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