Банки будут запрашивать у операторов данные о смене клиентами SIM-карт

26.12.2016

Российские банки смогут узнавать у мобильных операторов информацию о смене своими клиентами SIM-карт. Данная возможность была одобрена на встрече представителей Центробанка РФ, Минкомсвязи и кредитных организаций, сообщают "Известия".

По мнению сторон, нововведение поможет противостоять кибермошенникам, которые по поддельным доверенностям в салоне связи могут получить копии SIM-карт клиента для доступа к его online-счету. Для доступа к счетам мошенники используют вредоносное ПО, однако для проведения операций в интернет-банке нужны одноразовые коды, которые отправляются на мобильный номер владельца счета или банковской карты.

Данному виду мошенничества можно воспрепятствовать за счет обмена между банком и оператором связи сведений, не содержащих персональные данные, пояснили в Центробанке. Участники встречи рассмотрели возможность, при которой финучреждение запрашивает у оператора связи данные о том, менял ли клиент SIM-карту или нет. Для реализации данной схемы потребуются технические доработки со стороны операторов связи. Также стороны пришли к соглашению относительно проработки правовых вопросов для реализации предложения, отметили представители ЦБ.

Как считает представитель МТС Дмитрий Солодовников, появление промежуточного звена (базы данных) создает риск утечки информации. К тому же, неизвестно, кто будет держателем базы и за чей счет она будет финансироваться. Создание базы и ее поддержка потребуют дополнительных инвестиций, в том числе для обеспечения безопасности, считает Солодовников.

Securitylab

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