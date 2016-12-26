СМИ: В Таиланде задержаны хакеры Anonymous

26.12.2016







В Таиланде задержаны девять человек по подозрению в кибератаках на правительственные сайты. Как передает ТАСС, по некоторым сведениям, они могут быть связаны с международной хакерской группировкой Anonymous. Одному из задержанных предъявлены обвинения в нарушении закона "О компьютерных преступлениях".

Ранее сообщалось, что злоумышленники атаковали ряд интернет-сайтов, принадлежащих правительству Таиланда. Ответственность на себя взяли хакеры, связанные с Anonymous. Они пообещали и дальше продолжать атаки на правительственные сайты.

Отмечается, что действия кибергруппы стали ответом на принятие поправок в местный закон "О компьютерных преступлениях". Они дают специальной правительственной комиссии право без судебного решения блокировать сайты, "нарушающие моральные устои общества". Меры вызвали широкий общественный резонанс: противники нововведений опасаются, что власти будут злоупотреблять своими полномочиями.

Лениздат

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