Исследователи Positive Technologies обнаружили уязвимости в системах управления электроподстанциями

26.12.2016







Специалисты компании Positive Technologies Илья Карпов и Дмитрий Скляров выявили уязвимости в программном обеспечении Siemens SICAM PAS (Power Automation System), предназначенном для построения АСУ ТП в энергетике. Данное ПО используется на подстанциях различных классов напряжения в России, странах Европы и на других континентах. Производитель подтвердил наличие брешей и выпустил рекомендации по их устранению.

Уязвимости связаны с ненадежным хранением паролей и разглашением чувствительной информации. Наибольшую опасность представляет ошибка безопасности CVE-2016-8567, получившая оценку 9,8 по 10-балльной шкале CVSSv3, что соответствует высокому уровню опасности. Злоумышленники могут удаленно получить привилегированный доступ к базе данных SICAM PAS, используя стандартную возможность дистанционного конфигурирования через TCP-порт 2638 и жестко закодированные пароли в заводских учетных записях.

Вторая обнаруженная Positive Technologies уязвимость CVE-2016-8566 с оценкой 7,8 позволяет узнать учетные записи пользователей и восстановить к ним пароли (после получения доступа к базе данных SICAM PAS). Причина — в слабых алгоритмах хеширования паролей.

"Критический уровень опасности этих уязвимостей обусловлен возможностью удаленно переконфигурировать SICAM PAS на энергетическом объекте, блокировать работу системы диспетчеризации или вызвать различные аварии, включая системные", —отметил руководитель отдела исследований и аудита промышленных систем управления Positive Technologies Илья Карпов.

Для устранения этих уязвимостей производитель рекомендует обновить SICAM PAS до версии 8.0. Необходимо также заблокировать доступ к портам 19235/TCP и 19234/TCP с помощью, например, брандмауэра Windows, что позволит до выпуска дополнительных патчей закрыть две другие описанные в бюллетене безопасности бреши.

Это не первая совместная работа двух компаний в 2016 году. Летом Siemens сообщил о двух уязвимостях CVE-2016-5848 и CVE-2016-5849, обнаруженных также Ильей Карповым и Дмитрием Скляровым. Данные уязвимости получили низкий уровень опасности, так как ими нельзя воспользоваться удаленно (оценка 2,5 по шкале CVSSv3). Для их устранения надо обновить SICAM PAS до версии 8.08.

В октябре 2016 года Siemens опубликовал информацию также о двух уязвимостях (CVE-2016-7959 и CVE-2016-7960) в интегрированной среде разработки программного обеспечения SIMATIC STEP 7 (TIA Portal), найденных руководителем отдела анализа приложений Positive Technologies Дмитрием Скляровым. В частности, злоумышленник, имея локальный доступ к проектам SIMATIC STEP 7 и TIA Portal, может разобрать алгоритм скрытия хешей паролей и узнать используемые пароли в проекте для ПЛК Simatic S7.

Securitylab

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