Похищенные медицинские записи падают в цене на черном рынке

26.12.2016







В 2016 году ценность похищенных медицинских записей на черном рынке значительно снизилась. Если в 2012 году стоимость одной записи составляла примерно $50, то сейчас злоумышленники предлагают похищенные записи по цене от $1,5 до $10, пишет ресурс CSO со ссылкой на отчет компании TrapX, специализирующейся на кибербезопасности.

Эксперты поясняют обесценивание низкой прибылью (в среднем злоумышленники зарабатывают около $20 на одной записи) и перенасыщенностью рынка - только в 2015 году киберпреступники похитили порядка 112 млн медицинских записей клиентов различных медицинских страховых компаний. К примеру, нынешним летом на подпольном форуме TheRealDeal были выставлены на продажу несколько баз данных, включающих в общей сложности почти полмиллиона медицинских записей. Стоимость записей варьировалась от $0,1 до $1.

Череда масштабных утечек в 2015 году, в том числе взлом компьютерной сети страховой компании Anthem в феврале минувшего года, привлекла внимание предприятий в области здравоохранения к проблеме кибербезопасности и необходимости ее усиления. Бдительность медицинских компаний и обесценивание медицинских записей на рынке вынуждают злоумышленников обращаться к другим методам заработка, в частности, распространению вымогательского ПО, пояснил эксперт TrapX Энтони Джеймс (Anthony James).

По словам Джеймса, одно из преимуществ такого типа атак заключается в быстром получении прибыли. К тому же, киберпреступникам не нужно изобретать способы монетизировать похищенные данные. Согласно прогнозам эксперта, в 2017 году существенно возрастет число кампаний по распространению вымогательского ПО, кроме того, значительно увеличится количество атак на устройства из сферы "Интернета вещей" по сравнению с предыдущими годами.

Securitylab

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