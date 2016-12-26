Хакеры атаковали сайт Минобразования Украины

26.12.2016







Сайт Министерства образования и науки Украины подвергся DDoS-атаке, из-за чего прервал свою работу. Об этом "Интерфакс-Украина" стало известно от пресс-службы ведомства.

Отмечается, что атака была совершена на выходных и на данный момент уже завершилась. Сайт до сих пор не доступен, ведутся работы по восстановлению его работы.

Напомним, ранее кибератакам подверглись сайты украинского Минфина, Госказначейства, Минобороны, Украинских железных дорог. Последний подобный инцидент произошел в середине декабря. Тогда хакеры взломали сайт украинского министерства инфраструктуры. Ведомство расценило атаку как "составляющую кибератак на ресурсы органов государственной власти".

Лениздат



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