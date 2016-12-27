Новый вымогатель DeriaLock блокирует доступ к компьютеру

27.12.2016

Эксперт компании G Data Карстен Хан (Karsten Hahn) обнаружил новое семейство вымогателей, которое блокирует доступ к компьютеру жертвы и требует выкуп в размере $30 за его восстановление.

Вымогатель DeriaLock блокирует экран компьютера, предотвращая доступ к содержащимся на нем файлам и приложениям. Оказавшись на системе, вредонос связывается с управляющим сервером и запрашивает свою самую актуальную версию и запускает полученный файл. Затем DeriaLock блокирует экран и отображает уведомление с требованием выкупа и предупреждением о том, что при попытке перезагрузить компьютер все данные будут удалены.

Сообщение отображается на английском и немецком языках. Присутствует опция перевода на испанский язык, но в настоящее время она не работает. Как пояснил Хан в интервью ресурсу BleepingComputer, для предотвращения закрытия окна с уведомлением, DeriaLock отключает следующие процессы: taskmgr, procexp, procexp64, procexp32, skype, chrome, steam, MicrosoftEdge, regedit, msconfig, utilman,cmd, explorer, certmgr, control и cscript. Кроме того, вредонос предотвращает использование комбинации ALT + F4 для обхода экрана блокировки. При обнаружении подобной попытки на экране появляется сообщение с текстом "Я думаю, это неверное решение. Хорошая попытка, приятель=)".

В настоящее время метод распространения DeriaLock неизвестен. По словам Хана, на данный момент управляющие серверы вредоноса продолжают оставаться активными. Исследователь также обнаружил несколько версий DeriaLock, способных шифровать файлы пользователей. К каждому такому файлу добавляется расширение .deria.

Securitylab

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