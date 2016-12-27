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    Российские власти начали массированную блокировку анонимайзеров

Российские власти начали массированную блокировку анонимайзеров


27.12.2016

Российские власти начали массированную блокировку анонимайзеров

Роскомнадзор атаковал анонимайзеры

Роскомнадзор с начала ноября 2016 г. заблокировал доступ к 27 сайтам-анонимайзерам. Такие подсчеты сделал CNews на основе картотеки reestr.rublacklist.net.

Анонимайзер это сайт, который позволяет зайти на другой ресурс. Обычно анонимайзеры используются для входа на ресурсы, доступ к которым из сети пользователя заблокирован, либо для анонимного захода на какие-либо сайты (без отслеживания реального IP-адреса пользователя).

В России анонимайзеры стали актуальны после того, как в конце 2012 г. Роскомнадзор создал список запрещенных сайтов, доступ к которым должен блокироваться всеми провайдерами. Анонимайзеры стали пропагандироваться как средство обхода блокировок, при этом законодательство использование таких ресурсов не запрещает.

До недавнего времени блокировки анонимайзеров хотя и имели место, но были единичными случаями, и в основном относились к "эксцессам исполнителя": уполномоченное ведомство блокировало некий ресурс, нарушающий законодательство, и вместе с ним блокировали адрес страницы, образующейся при заходе через определенный анонимайзер на данный сайт.

Первые случаи

Так, в 2012 г. Роскомнадзор заблокировал выход через анонимайзер Hangonet.dyndns.org на сайт с детской порнографией, а в 2015 г. Генпрокуратура заблокировала выходы через два анонимайзера для сети "Вконтакте": 0- Netzamku.ru и Vkho.ru - на размещенную в этой сети экстремистскую группу. Но с прошлого лета региональные суды по искам местных прокуроров стали принимать решения о блокировке доступа к различным анонимайзерам целиком.

Если до недавнего времени число заблокированных Роскомнадзором во исполнение таких решений анонимайзеров исчислялось единицами, то в конце 2016 г. началась массовая блокировка. Из российских анонимайзеров под блокировкой оказались jahproxy.com,iphide.info, anonimno.biz ("Хамелеон"), Bigmama.com. Кроме того под блокировкой оказался отечественный конструктор анонимайзеров angryfox.info и скрипты для создания ссылок на заход на сайты через анонимайзер, расположенные на ресурсах katvin.com и 4seo.biz.

Из иностранных анонимайзеров под блокировкой оказались: megaproxy.com, unblockmyweb.com, vigoob.com, hidenseek.org, guardster.com, justunblockit.com, kproxy.com, 4everproxy.com, justproxy.co.uk, showvision.info, snoopblocker.net, aquaproxy.net, webanonymizer.org и webwarper.net. Также был заблокирован украинский анонимайзер anonim.com.ua.

За что блокируют анонимайзеры

Согласно решениям судов, тексты которых размещены в картотеках "Росправосудие" и Sudact.ru, в большинстве случаев основаниями для блокировок были связаны с возможностью выхода через соответствующие анонимайзеры на ранее запрещенные экстремистские ресурсы.

В некоторых случаях прокуроры указывали на возможность получить через анонимайзер доступ к ресурсам с наркотиками и азартными играми. В ряде случаев суды выносили решения о запрете какого-либо сайта и одновременно просили заблокировать доступ к анонимайзеру, через который можно получить доступ к этому ресурсу.

По подсчетам CNews, наибольшее число решений о блокировках доступа к анонимайзерам вынесли Железнодорожный суд Красноярска и Учалинский районный суд Уфы (Башкортостан). Эти суды приняли, в общей сложности, десять и шесть вердиктов по данной тематике соответственно (по одному решению на каждый анонимайзер). Октябрьский районный суд Ставрополя одним решением постановил заблокировать доступ сразу к 17 анонимайзерам.

Ряд анонимайзеров удостоились сразу нескольких судебных решений о блокировке доступа к ним. Так, Jahproxy.com был запрещен решениями Калининского районного суда Уфы, Кировского районного суда Саратова и Ульяновского районного суда Ульяновской области. Аналогичным образом Katvin.com был заблокирован решениями Ульяновского районного суда Ульяновской области, Железнодорожного районного суда Красноярска и Октябрьского районного суда Ставрополя.

Некоторые ресурсы, в отношении которых были вынесены судебные решения, избежали блокировок. Так, сервис Hideme.ru, предоставляющий платный доступ к VPN (иной способ обойти блокировки и анонимно работать в интернете), закрыл работу анонимайзера, сохранив свою основную услугу. Убрал анонимайзер со своего сайт и сервис 2ip.ru, предназначенный для измерения скоростей доступа в интернет.

Пользователи все равно найдут выход

Координатор проекта "Роскомсвобода" Артем Козлюк указывает на неправомерность подобного рода решений. Когда Анапский городский суд Краснодарского края вынес решение о блокировке доступа к странице "Роскомсвобода", посвященной анонимайзерам и другим способам обхода блокировок в интернете, проект избежал блокировки, разместив на указанной странице разъяснения Минкомсвязи. В них говорилось о том, что анонимайзеры в России не запрещены.

В любом случае блокировкой анонимайзеры власти не добьются эффекта, уверен Козлюк: пользователи интернета все равно найдут способ обхода блокировок. "Блокируя доступ к анонимайзеру, власти имеют дело с опытными пользователями, которые уже знают, что такое обход блокировок, и смогут найти другие способы", - говорит Козлюк.

Сnews

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