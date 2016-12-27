Суд Симферополя отправил хакера-москвича в колонию

27.12.2016







Центральный районный суд Симферополя приговорил к двум годам колонии-поселения 23-летнего хакера из Москвы, который причинил крымским сотовым операторам ущерб размером в 30 млн рублей. Об этом со ссылкой на крымскую прокуратуру сообщает РИА "Новости".

"Установлено, что осужденный с помощью IT-технологий вмешивался в работу телефонного оператора, искусственно увеличивая объем международного трафика и, соответственно, задолженность перед транзитным оператором. В результате ГУП РК "Крымтелеком" и ООО "Севтелекомсвязь" причинен ущерб на общую сумму свыше 30 млн рублей", — сообщило ведомство.

Виновному также назначили штраф в размере 600 тысяч рублей. Также с хакера взыскали причиненный мобильным операторам ущерб. Кроме того, взыскание обращено на арестованное имущество осужденного на 4 млн рублей.

Лениздат

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