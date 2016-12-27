Российских операторов не заинтересовало СП с "Ростехом" по реализации "закона Яровой"

27.12.2016







Российские операторы сотовой связи не заинтересовались участием в совместном предприятии с госкорпорацией "Ростех" для хранения данных в рамках реализации антитеррористического "закона Яровой". Об этом заявил глава компании Сергей Чемезов, сообщает RNS.

"Мы предложили создать совместное предприятие с участием всех сотовых операторов и нас как производителей. Это предприятие оказывало бы услуги всем участникам", — сказал он, добавив, что пока интерес к участию в проекте проявил только "Мегафон".

Однако, отметил глава "Ростеха", с одним оператором СП создавать бессмысленно, "нужно собирать всех".

Как предположил Чемезов, отсутствие интереса может быть связано с тем, что "все ждут окончательного решения" по реализации "закона Яровой".

Напомним, организовать совместное предприятие для выполнения антитеррористических поправок "Ростех" предложил российским операторам в конце сентября. Тогда Чемезов заявил о готовности компании "создать базу для хранения данных, обработки этих данных совместно со всеми операторами".

Добавим, в конце августа Национальный центр информатизации, который входит в структуру госкорпорации "Ростех", предложил создать единый центр хранения и обработки данных в рамках исполнения "антитеррористического пакета" законов Яровой-Озерова. При этом сотрудник одного из операторов связи отметил, что закон не обязывает передавать трафик третьему лицу.

Президент России Владимир Путин подписал "пакет Яровой" 7 июля. Принятые поправки предусматривают введение ответственности за недоносительство, снижают возраст ответственности по террористическим статьям и ужесточают ответственность за организацию массовых беспорядков. Кроме того, серьезные изменения коснутся сферы регулирования связи и интернета. Наибольшую критику вызывает содержащийся в нормах пункт о том, что операторы связи должны на протяжении полугода хранить все передаваемые пользователями данные. Кроме того, поправки предписывают операторам передавать спецслужбам ключи для дешифровки данных. Также они содержат обязанность почтовых операторов, в том числе "Почты России", проверять посылки на содержание нелегальных веществ, оружия, запрещенных предметов.

Лениздат

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