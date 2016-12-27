В 2016 году объем продаж легального контента в РФ вырос на 20%

27.12.2016







По итогам 2016 года объем продаж лицензионного видео и музыки в рунете вырос на 20% - до 4,5 млрд рублей и 2,8 млрд рублей соответственно. Продажи игр возросли на 14% - до 53 млрд рублей, а книг - на 43% (до 2,3 млрд рублей). Такие цифры приводит информагентство RNS со ссылкой на заместителя министра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина.

В результате борьбы с распространением пиратского контента за три года число россиян, приобретающих легальную продукцию в интернете, увеличилось в почти втрое - до 22 млн пользователей, рассказал Волин. По его словам, в 2016 году объем интернет-рынков (в том числе электронных платежей) вырос на 16% и составил 2,27 трлн рублей.

Согласно проекту дорожной карты "Интернет + Медиа", разработанной "Медиа-коммуникационным союзом", доля потребления легального контента в России к 2025 году должна достичь 65%. Как указывается в документе, в 2015 году данный показатель составлял 10%. К 2020 году он должен достигнуть 30%, а к 2025 - 65%.

По мнению разработчиков документа, в 2017 году необходимо внедрить методы "устранения" ресурсов, распространяющих нелегальный контент в российском сегменте интернета, а также реализовать меры для минимизации их появления. Последнее предполагает принятие законопроекта о блокировке "зеркал" пиратских сайтов.

Напомним, в ноябре текущего года председатель комитета Госдумы РФ по информполитике Леонид Левин сообщил о возможности введения автоматической блокировки "зеркал" пиратских ресурсов на законодательном уровне.

Securitylab

Добавить комментарий