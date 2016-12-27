 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Турецкая торгово-промышленная палата дважды подверглась кибератаке

Турецкая торгово-промышленная палата дважды подверглась кибератаке


27.12.2016

Турецкая торгово-промышленная палата дважды подверглась кибератаке

За последние несколько дней турецкая торгово-промышленная палата в Великобритании дважды подверглась атакам двух различных группировок. Сначала сайт организации атаковали курдские активисты Mezopotamia Hackers, а затем известный хакер Kapustkiy.

Mezopotamia Hackers приурочили взлом к годовщине трагедии в деревне Робоски, когда в результате бомбардировки турецкими ВВС погибли 34 мирных жителя. Хакеры преследовали политические мотивы, что следует из оставленного ими сообщения на главной странице взломанного сайта. Была ли похищена какая-либо конфиденциальная информация, неизвестно.

 Помимо курдских активистов, сайт турецкой торгово-промышленной палаты атаковал хакер Kapustkiy, недавно  взломавший российский визовый центр в США. В результате атаки злоумышленник получил доступ к именам, электронным и домашним адресам, а также к номерам телефона сотен пользователей. Как сообщают журналисты издания Softpedia, получившие доступ к похищенной информации, в утекшем дампе присутствуют хранившиеся в открытом виде учетные данные администратора.

 По словам Kapustkiy, он попытался связаться с администраторами ресурса, но безрезультатно, поэтому с целью доказать факт взлома хакер решил опубликовать часть похищенных данных. На момент написания новости на главной странице сайта по-прежнему отображалось сообщение Mezopotamia Hackers.

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.