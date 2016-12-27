Турецкая торгово-промышленная палата дважды подверглась кибератаке

27.12.2016







За последние несколько дней турецкая торгово-промышленная палата в Великобритании дважды подверглась атакам двух различных группировок. Сначала сайт организации атаковали курдские активисты Mezopotamia Hackers, а затем известный хакер Kapustkiy.

Mezopotamia Hackers приурочили взлом к годовщине трагедии в деревне Робоски, когда в результате бомбардировки турецкими ВВС погибли 34 мирных жителя. Хакеры преследовали политические мотивы, что следует из оставленного ими сообщения на главной странице взломанного сайта. Была ли похищена какая-либо конфиденциальная информация, неизвестно.

Помимо курдских активистов, сайт турецкой торгово-промышленной палаты атаковал хакер Kapustkiy, недавно взломавший российский визовый центр в США. В результате атаки злоумышленник получил доступ к именам, электронным и домашним адресам, а также к номерам телефона сотен пользователей. Как сообщают журналисты издания Softpedia, получившие доступ к похищенной информации, в утекшем дампе присутствуют хранившиеся в открытом виде учетные данные администратора.

По словам Kapustkiy, он попытался связаться с администраторами ресурса, но безрезультатно, поэтому с целью доказать факт взлома хакер решил опубликовать часть похищенных данных. На момент написания новости на главной странице сайта по-прежнему отображалось сообщение Mezopotamia Hackers.

Securitylab

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