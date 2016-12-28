СМИ: На ЦРУ и ФБР подали в суд с требованием раскрыть правду о русских хакерах

28.12.2016







Двое американцев обратились в суд с требованием обязать несколько спецслужб США обнародовать документы, доказывающие причастность России к кибератакам в ходе выборов президента. Как передает РИА "Новости", журналист Джейсон Леопольд и аспирант Массачусетского технологического института Райан Шапиро пошли на этот шаг после того, как не получили ответа от самих ведомств.

По словам Леопольда и Шапиро, запрос в спецслужбы они подали 14 декабря в соответствии с Законом о свободе информации, но не получили ответа. После этого активисты обратились в федеральный суд в Вашингтоне, чтобы тот обязал ведомства рассмотреть их запрос. Они хотят получить информацию от ЦРУ, ФБР, министерства внутренней безопасности и офиса директора национальной разведки. Истцы требуют обнародовать документы, которыми обменивались спецслужбы с конгрессом, комитетами Республиканской и Демократической партий, предвыборными штабами кандидатов и другими политическими организациями, включая коллегию выборщиков.

Отмечается, что Леопольд уже судился с американским правительством, добиваясь обнародования важной информации. Он был одним из тех, кто требовал от госдепартамента публикации переписки Хиллари Клинтон за период, когда она занимала пост госсекретаря.

Лениздат



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