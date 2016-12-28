Эксперты уверены, что взлом аккаунтов не помешает сделке Yahoo! и Verizon

28.12.2016







Аналитики пришли к выводу, что информация о краже данных пользователей компании Yahoo! не сможет сорвать сделку с Verizon Communications за $4,83 млрд.

Как сообщает RNS со ссылкой на Bloomberg, такая убежденность связана в том числе с обилием успешных атак хакеров — только в текущем году их было около тысячи. За последние несколько лет хакеры успешно справлялись с системами безопасности таких компаний, как Sony, Target, Home Depot, JPMorgan Chase, EBay.

"Я не склонен думать, что эти хакерские атаки действительно важны для более широкой картины. Конечно, они могут нанести ущерб. Но нужно не слишком много времени, чтобы люди позабыли о них", — заявил Майкл Мэхоуни из Falcon Point Capital.

В свою очередь Эва Кейси Веласкес, гендиректор Identity Theft Resource Center, отмечает, что с момента взлома баз данных Target в 2013 году настроения в обществе изменились.

"Люди знают, что из себя представляют эти кражи данных. Но из-за того, что они стали настолько широко распространенными, наблюдается определенная апатия", — считает Веласкес.

Эмили Моссберг, занимающаяся киберрисками в Deloitte & Touche, обращает внимание на то, что кража информации аккаунтов не обязательно может иметь "существенное значение".

Напомним, в середине декабря компания Yahoo! выступила с заявлением, в котором говорилось о возможной масштабной утечке данных пользователей во время хакерской атаки в 2013 году.

Добавим, в сентябре Yahoo! подтвердила похищение данных 500 млн пользователей поисковика. По ее словам, похищенные данные могут включать в себя имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения, зашифрованные пароли, а также зашифрованные и незашифрованные секретные вопросы и ответы на них. Информация о кредитных картах украдена не была.

Отметим также, в июле стало известно, что один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc. приобретет операционный бизнес Yahoo! за 4,83 миллиарда долларов.

После распространения информации о взломе и многочисленных исков к компании СМИ сообщали, что сделка может сорваться. Однако Verizon заявил, что намерен купить Yahoo!, несмотря на кибератаки.

Лениздат

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