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    Китайские хакеры "заработали" на юристах $4 млн

Китайские хакеры "заработали" на юристах $4 млн


28.12.2016

Китайские хакеры "заработали" на юристах $4 млн

Трое китайских хакеров смогли получить более $4 млн после взлома серверов ведущих фирм по корпоративному праву в Нью-Йорке.

 Как сообщает "Газета.Ру" со ссылкой на Bloomberg, один подозреваемый в кибератаке, предположительно, уже арестован.

 Известно, что целью хакеров стали крупные юрфирмы, консультирующие компании по сделкам. Злоумышленники, в частности, получили доступ к аккаунтам электронной почты высокопоставленных юристов в двух фирмах. Незаконный заработок подозреваемые получили на сделках и спекуляциях, связанных с компаниями Intermune, Intel и Pitney Bowes Inc.

 Сообщается также, что все трое киберпреступников работали в робототехнической компании, основанной одним из них — Бо Чжэном. 25 декабря в Гонконге задержали одного из тройки, 26-летнего Ята Хуна, он ждет экстрадиции. Третьего зовут Чин Хун.

 Представители правоохранительных органов США также отмечают, что эти хакеры также взламывали другие робототехнические компании.

Лениздат

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