Полиция пытается "допросить" Amazon Echo возможного убийцы

29.12.2016







Не успели утихнуть страсти вокруг Apple и ФБР по поводу разблокировки iPhone террориста из Сан-Бернардино, как американские правоохранители обратились к другой технологической компании с просьбой оказать содействие в расследовании. Полиция штата Арканзас запрашивает у Amazon данные, записанные устройством Echo, которое принадлежит подозреваемому в убийстве.

Как сообщает издание The Information, сотрудники правоохранительных органов Бэнтонвилля (штат Арканзас) получили ордер, обязывающий Amazon предоставить информацию с Amazon Echo, принадлежащего подозреваемому в убийстве. По мнению следствия, данные могут пролить свет на дополнительные факты в деле об убийстве. Тем не менее, как и в случае с Apple, производитель отказался нарушать конфиденциальность своего пользователя.

Речь идет об убийстве Виктора Коллинза (Victor Collins), произошедшем в ноябре прошлого года. Коллинз находился в гостях у своего коллеги по работе Джеймса Бэйтса (James Bates). Наутро он был найден мертвым в ванне с горячей водой, а Бэйтсу были предъявлены обвинения в убийстве первой степени. В качестве улик полиция изъяла принадлежащий подозреваемому Amazon Echo и другие IoT-устройства (в том числе термостат, систему сигнализации и водомер).

Amazon Echo – "умный" домашний динамик, активирующийся голосом и использующийся для управления смарт-устройствами. Микрофоны прибора всегда включены по умолчанию и готовы "слушать" команды. Когда пользователь произносит слова "Alexa" или "Amazon", Echo начинает записывать данные и передавать их на сервер производителя.

Securitylab

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