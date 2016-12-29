Активиста МГЕР будут судить по делу о DDos-атаках на "БлогСочи"

29.12.2016







В ближайшее время в Сочи начинается судебный процесс по делу о DDos-атаках зимой 2011—2012 года на сайт "БлогСочи".

Как сообщил ИА "Росбалт" главный редактор ресурса Александр Валов, он вызывается в Лазаревский районный суд в качестве свидетеля. Подсудимым в процессе является житель Сочи Иван Шувалов, который обвиняется по статье по ч.1 ст. 273 УК РФ (Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). По информации Валова, Шувалов был активистом "Молодой гвардии Единой России".

Напомним, DDos-атаки на интернет-ресурс "БлогСочи" и другие сайты осуществлялись в период, когда те освещали акции протеста горожан, недовольных фальсификациями на выборах в Госдуму. Согласно выводам следствия, таким образом злоумышленники, организовавшие компьютерные атаки, пытались воспрепятствовать проведению в Сочи собраний граждан, выражавших недовольство результатами выборов в Госдуму.

Отметим также, по статье 273 УК РФ компьютерному злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним также, летом этого года Валов и тележурналисты из США были задержаны на территории сочинского поселка Веселое — Псоу, где 2 июня были проданы 11 домов из фонда олимпийского наследия. Задержанных доставили в здание ФСБ. Силовики утверждали, что задержанные нарушили пограничный режим. Вечером 3 июня американские журналисты были отпущены.

Суд в Адлере назначил главреду сайта "БлогСочи" Александру Валову пять суток ареста. Задержанный с Валовым сотрудник американского телеканала HBO Дмитрий Салтыковский оштрафован и отпущен на свободу.

Лениздат

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