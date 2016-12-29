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    В отелях InterContinental Hotels Group произошла утечка данных клиентов

В отелях InterContinental Hotels Group произошла утечка данных клиентов


29.12.2016

Британский оператор гостиничных сетей InterContinental Hotels Group (IHG), являющийся родительской компанией для более 5 тыс. отелей, расследует возможную утечку данных кредитных карт клиентов некоторых своих отелей в США.

Как сообщает журналист Брайан Кребс со ссылкой на осведомленные источники, были зафиксированы случаи мошенничества с банковскими картами клиентов IHG, свидетельствующие о возможной утечке в гостиницах Holiday Inn и Holiday Inn Express. Согласно пресс-релизу, компании известно о возможном инциденте, в связи с чем она наняла специалистов ИБ-фирмы для проведения соответствующего расследования. Пока идет следствие, IHG рекомендовала клиентам своих отелей внимательно следить за всеми транзакциями, осуществляемыми с их банковских счетов.

 Хакерские атаки на гостиницы в США фиксировались и раньше. Год назад произошла утечка данных банковских карт клиентов сети отелей Hyatt. Кроме того, утечки фиксировались в Hilton Worldwide и Trump Hotel Collection. Как правило, злоумышленники похищали данные с помощью вредоносного ПО, внедренного в использующиеся в отелях платежные терминалы.

 Украденные таким образом сведения могут быть проданы на черном рынке мошенникам, занимающимся "клонированием" банковских карт. Они используют данные с магнитных лент чужих карт для изготовления собственных, с помощью которых затем покупают дорогостоящую электронику и подарочные сертификаты на крупные суммы.

Securitylab

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