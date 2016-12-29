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    В PHP 7 обнаружены три серьезные уязвимости

В PHP 7 обнаружены три серьезные уязвимости


29.12.2016

В PHP 7 обнаружены три серьезные уязвимости

Исследователи компании Check Point обнаружили три ранее неизвестные опасные уязвимости в механизме десериализации в языке программирования PHP 7. В PHP 5 данный механизм также был уязвим и активно эксплуатировался злоумышленниками для компрометации сайтов на базе Drupal, Joomla, Magento, vBulletin и пр.

В PHP 7 уязвимым оказался тот же механизм, что и в PHP 5, однако сами уязвимости являются другими. CVE-2016-7479 позволяет вызвать использование памяти после высвобождения и в результате выполнить код, с помощью CVE-2016-7480 можно использовать неинициализированное значение и выполнить код, а эксплуатируя CVE-2016-7478, атакующий может вызвать отказ в обслуживании.

 Первые две из вышеупомянутых уязвимостей позволяют получить полный контроль над сервером. Злоумышленник может использовать его для распространения вредоносного ПО, похищения данных пользователей и т.д. Третья уязвимость позволяет "подвесить" сайт, исчерпать память и как результат вывести из строя атакуемую систему.

 По словам экспертов, ни одна из уязвимостей пока не использовалась хакерами. Представители Check Point уведомили о проблемах команду безопасности PHP в августе и сентябре текущего года. 13 октября и 1 декабря для двух из них были выпущены исправления, а третья остается неисправленной.

Securitylab

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