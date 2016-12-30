Роскомнадзор проверит, как компании соблюдают закон о персональных данных

30.12.2016







С нового года Роскомнадзор начнет проверять компании на предмет выполнения закона о хранении персональных данных. Как сообщает РИА "Новости", ведомство проверит, в частности, МТС, "Мегафон", Сбербанк и другие организации.

Как следует из утвержденного плана деятельности управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу в 2017 году, сотовые операторы "Мегафон" и МТС будут проверены в марте и ноябре соответственно. Платежную систему Qiwi проверят в октябре, онлайн-такси Gett — в июле, а LG в России — в марте.

Напомним, закон о персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает хранить личные данные россиян на территории России. Сайты компаний, нарушающих нормы закона, должны на основании решения суда вноситься Роскомнадзором в специальный реестр, а в случае отказа устранить нарушение такие сайты должны блокироваться. Закон предписывает Роскомнадзору проверять компании и в случае выявления нарушений выписывать предписание об устранении этих нарушений в течение полугода.

Добавим, в ноябре Роскомнадзор в связи с невыполнением требований этого закона заблокировал деловую соцсеть LinkedIn. Решение суда вступило в законную силу: с 17 ноября LinkedIn внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных Роскомнадзора. Недавно в соцсети заявили, что в течение ближайших месяцев Linkedin примет решение о своей дальнейшей работе на российском рынке и локализации данных российских пользователей.

Лениздат

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