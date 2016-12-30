Общественный совет при Роскомнадзоре заработает в новом году

30.12.2016







Совещательно-консультативный орган общественного контроля при Роскомнадзоре начнет работу в 2017 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общественный совет обеспечит защиту прав и свобод граждан, общественных объединений и бизнеса при осуществлении государственной политики в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Как отметили в ведомстве, о начале процедуры по формированию Общественного совета при Роскомнадзоре в конце декабря объявили Общественная палата РФ и Экспертный совет при правительстве.

В состав этого органа может войти любой гражданин России, который представляет профессиональное объединение, действующее в сфере полномочий Роскомнадзора. По регламенту пятнадцать членов совета предложит ОП, еще пятерых из числа поступивших заявок, отобранных по конкурсу, выберет Экспертный совет.

Прием заявок от общественных объединений и других негосударственных некоммерческих организаций будут проводить ОП и Экспертный совет с 23 января по 10 февраля 2017 года.

Как напомнили в Роскомнадзоре, решение о формировании общественных советов при федеральных органах исполнительной власти в 2013 году издало правительство. Руководство всеми советами осуществляет глава государства.

Лениздат

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