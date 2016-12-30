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    США наказали Россию за предполагаемые кибератаки новыми санкциями

США наказали Россию за предполагаемые кибератаки новыми санкциями


30.12.2016

США наказали Россию за предполагаемые кибератаки новыми санкциями

Министерство финансов США объявило о расширении антироссийских санкций в связи с предполагаемым вмешательством России в американские выборы путем кибератак. Как сообщает "Медуза" со ссылкой на американское ведомство, черный список пополнили пять юридических лиц и шесть человек.

 Организации и физические лица, перечисленные в новом списке Минфина США, определены как ответственные или соучастники злонамеренной киберактивности, которая с достаточной степенью вероятности способствовала созданию "значительной угрозы для национальной безопасности, внешней политики, экономической или финансовой стабильности Соединенных Штатов".

 В список внесены АНО "Профессиональное объединение конструкторов систем информатики" (Москва), Федеральная служба безопасности, Главное разведывательное управление Минобороны, ООО "Специальный технологический центр" (Петербург), ООО "Цифровое оружие и защита" (Москва).

 Помимо организаций и ведомств черный список пополнили Игорь Коробов (указан в списке как начальник ГРУ), Владимир Алексеев, Сергей Гизунов, Игорь Костюков (все трое – заместители начальника ГРУ), Евгений Богачев (в документе Минфина США перечислены также его псевдонимы Lastik, lucky12345; Monstr, Pollingsoon и Slavik) и Алексей Белан (он же Abyrvaig, Abyrvalg, Anthony Anthony, Fedyunya, M4G, Mag, Mage, Magg, Moy.Yawik и Mrmagister). Последний, по информации американского ведомства, помимо российского обладает также латвийским гражданством.

 Напомним, США обвиняют РФ в кибератаках с целью повлиять на результаты президентских выборов. В частности, ЦРУ США подготовило секретный доклад, в котором утверждалось, будто Россия с помощью хакерских атак повлияла на выборный процесс.

 Кроме того, СМИ сообщали, что связанным с Россией хакерам удалось получить доступ к компьютерам Национального комитета Республиканской партии (НКРП) и похитить оттуда электронную информацию. Однако эта информация так и не была опубликована, что также является свидетельством поддержки Трампа.

 В свою очередь, управление Директора национальной разведки США (ODNI) не поддержало позицию ЦРУ. Сам избранный президент выразил недовольство подобными разговорами. В своем Twitter Трамп заявил, что если бы выборы выиграла кандидат от демократов Хиллари Клинтон и республиканцы попытались бы поднять эту тему, ее бы сочли "теорией заговора".

Лениздат

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