ФБР и МВБ обнародовали доклад о российских кибератаках

30.12.2016







Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США обнародовали совместный доклад о кибератаках, организованных, как уверены в ведомствах, российской стороной.

"Этот отчет – результат совместной аналитической работы ФБР и МВБ. Этот документ предоставляет подробную техническую информацию относительно инструментов и инфраструктуры, использованной российскими гражданскими и военными разведывательными службами, для взлома серверов, связанных с американскими выборами, а также американского правительства, политических и частных секторов", — приводит РИА "Новости" выдержку из документа.

В нем отмечено, что целью атак было похищение информации объектов критической инфраструктуры, правительственных учреждений, политических организаций, научных институтов, университетов и корпораций.

Речь, в частности, идет о нападении российских хакеров на американскую политическую партию. Как следует из документа, эти атаки были совершены в 2015-2016 годах двумя российскими хакерскими группами, которые упоминаются как APT28 и APT29.

Имеются в виду кибератаки на Национальный комитет Демократической партии, о которых стало известно летом текущего года. В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за хакерскими атаками на избирательные системы страны стояли русские.

Президент США Барак Обама пообещал принять ответные меры против РФ за ее предполагаемое вмешательство в американскую президентскую гонку.

29 декабря Министерство финансов США объявило о расширении антироссийских санкций в связи с предполагаемым вмешательством России в американские выборы путем кибератак. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя расширение санкций, заявил о категорическом несогласии Кремля "с какими-либо беспочвенными утверждениями, обвинениями".

Лениздат

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