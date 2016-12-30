Телевизоры LG под Новый год стали жертвами хакеров-вымогателей. Видео

30.12.2016







Конец фильма

В канун новогодних праздников семья разработчика ПО из американского штата Канзас Даррена Коутона (Darren Cauthon) стала жертвой необычного кибермошенничества. Целью хакеров стал семейный телевизор.

Как сообщает Silicon Angle, телевизор LG старой модели 50GA6400, которые производились между 2012 г. и 2013 г. подключен к Google TV, работающем на ОС Android.

Эта платформа была запущена Google совместно с Intel, Sony и Logitech в 2010 г., однако в 2014 г. ее поддержка была прекращена. Кто-то из семьи качал на телевизор потоковое видео, и в самый разгар просмотра фильма "Отряд самоубийц" на экране появилось сообщение от злоумышленников, имитирующее официальный документ ФБР. Хакеры заявляли, что скачанный контент является пиратским, поэтому устройство (телевизор) заблокировано. Для снятия блокировки хакеры потребовали от Коутонов $500.

Android под атакой

Эксперты отмечают, что случаи атаки вымогателей на телевизоры на ОС Android, подобные телевизору LG, начали отмечаться летом 2016 г. По словам специалистов японской компании Trend Micro, занимающейся разработкой антивирусных продуктов, после заражения устройства вредоносная программа делает паузу в 30 минут, после чего активируется.

Зараженными также могут оказаться девайсы, подключенные к телевизору. Полностью же статистика по заражениям смарт-телевизоров пока не готовилась. В докладе Nokia отмечается 96-процентный рост заражений гаджетов зловредами в первой половине 2016 г.

В этом же докладе приводятся цифры атак на Android-устройства: к июлю 2016 г. было заражено 8,9 млн приложений в ОС. Google TV также попадает в эту категорию. По данным журналистов, решение подобной проблемы в сервис-центре производителей обойдется потерпевшему примерно в $340 – немногим меньше требований злоумышленников.

Смарт-чума

Попавший в беду Даррен Коутон, сам будучи прграммистом, обратился в местную службу поддержки производителя телевизора. Вскоре ему прислали инструкцию и код для сброса настроек устройства до заводских.

Коутон успешно восстановил функции телевизора, запечатлев процесс на видео и выложив ролик на YouTube для будущих потенциальных жертв хакеров. Впрочем, несмотря на счастливый исход, отношение разработчика к телевизору было подпорчено инцидентом. "Бегите от смарт-телевизоров, как от чумы!", - написал в своем Twitter-аккаунте Даррен Коутон.

Сnews

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