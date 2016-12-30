В скандальном законопроекте об онлайн-кинотеатрах найдена коррупционная составляющая

30.12.2016







Минэкономразвития против законопроекта об онлайн-кинотеатрах

Минэкономразвития (МЭР) раскритиковало законопроект "О регулировании OTT-сервисов", который был внесен в Госдуму депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым.

Напомним, законопроект, первоначально разработанный Медиа-коммуникационным союзом (МКС), предполагает внесение изменений в Закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации" с целью регулирования деятельности аудиовизуальных сервисов - онлайн-кинотеатров. Согласно документу, Роскомнадзор будет вести реестр онлайн-кинотеатров, которые ориентированы на жителей России и посещаемость которых составляет не менее 100 тыс. в месяц. Либо, если сервис ориентирован на жителей одного региона России, его посещаемость должна составлять не менее 20 тыс. в месяц.

Иностранцы не покажут кино пользователям Рунета

Иностранцы, а также российские организации, в которых иностранным структурам принадлежит 20% и более, не смогут контролировать включенные в данный реестр онлайн-кинотеатры. То есть работа в России таких сервисов, как Netflix, станет невозможной. В отдельных случаях правительственная комиссия по иностранным инвестициям сможет дать разрешение зарубежным инвесторам владеть такими сервисами. Под действие законопроекта не должны попасть сервисы, размещающие пользовательское видео, например, YouTube.

Онлайн-кинотеатры, которые войдут в реестр Роскомнадзора, должны будут выполнять целый ряд требований. Они не смогут использовать свои площадки для совершения уголовно-наказуемых деяний, пропаганды терроризма и экстремизма, распространения порнографии, разглашения государственной тайны, предвыборной агитации и т.д. Должна будет соблюдаться и возрастная маркировка для защиты детей от вредной для них информации. Кроме того, владельцы онлайн-кинотеатры обяжут реагировать на требования граждан и организаций об удалении информации, являющейся недостоверной, нарушающих деловую репутацию либо нарушающих право на частную жизнь.

Как определить онлайн-кинотеатр, ориентированный на жителей России?

В своем отзыве МЭР указывает, что в законопроекте отсутствует методика определения того обстоятельства, что онлайн-кинотеатр ориентирован на жителей России. Законопроект понимает под этим онлайн-кинотеатры, которые взимают плату с жителей России либо размещают рекламу, ориентированную на россиян. Но нынешнее законодательство не содержит определения рекламы, ориентированной на привлечение внимания россиян или жителей какой-либо отдельной территории, предупреждают в министерстве.

"Коррупционный фактор"

Еще больше возражений вызвало определение онлайн-кинотеатра, ориентированного на жителей одного субъекта федерации – соответствующая методика также отсутствует. "Указанное положение законопроекта в представленной редакции, в соответствии с постановлением правительства "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", может быть расценено как коррупциогенный фактор "широта дискреционных полномочий", выражающийся в неопределенности условий принятия решений", — говорится в отзыве МЭР

МЭР выразило сомнения и относительно используемого в законопроекте определения аудиовизуальной продукции. "Неясно, что законодатель понимает под совокупностью фильмов, кинофильмов, иных аудиовизуальных произведений и телеканалов, телепрограмм, видеопрограмм", — указывают в МЭР. В законопроекте таким образом попытались описать аудиовизуальные сервисы.

Также МЭР считает необходимым уточнить определение организатора аудиовизуального сервиса. В текущей версии законопроекта им является лицо, осуществляющее формирование и/или организацию распространения в информационно-коммуникационных сетях аудиовизуальной продукции. Но понятие "формирование аудиовизуальной продукции" содержится только в Концепции развития телерадиовещания в России на 2018–2015 годы и относится только к вещателю — юридическому лицу, осуществляющему телерадиовещание по лицензии на вещание.

В случае, если онлайн-кинотеатр перестает соответствовать заложенным в законопроект требований по посещаемости, его владелец может направить в Роскомнадзор запрос на исключение его из реестра. МЭР считает, что Роскомнадзор должен сам следить за посещаемостью ресурсов и, при необходимости, исключать их из реестра. Наконец, законопроект обязывает онлайн-кинотеатры назначить должностное лицо, ответственное за исполнение требований законодательства. Но в МЭР считают целесообразным разрешить онлайн-кинотетрам самостоятельно определять порядок соблюдения требований законодательства.

Разработчики законопроекта отрицают критику

В МЭР сообщили, что направили свои замечания в Минкомсвязи. Представитель разработчика законопроекта – МКС – говорит, что ассоциация не согласна с замечаниями министерства и какая-либо коррупционная составляющая в документе отсутствует.

Напомним, законопроект об онлайн-кинотеатрах ранее подвергался серьезной критике в отрасли. Против него выступают Ассоциация онлайн-видео (объединяет российские онлайн-кинотеатры), Российская ассоциация электронных коммуникаций и эксперты Открытого правительства.

Сnews

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