Новый вирус превращает компьютеры Apple в "кирпичи"

09.01.2017







Новый вирус атакует Mac

Владельцы компьютеров на базе операционной системы Mac OS компании Apple атакованы новым вредоносным ПО, сообщила компания Malwarebytes.

Вирус распространяется через ссылки на сайт с вредоносным ПО. Как только пользователь переходит на сайт, ссылки на который зачастую распространяются через спам по электронной почте, на компьютер устанавливается троянская программа. После установки вредоносное ПО может запустить одну из двух последовательностей действий, в зависимости от версии операционной системы пользователя, говорятся специалистов по безопасности из Malwarebytes.

Атаки через почту и iTunes

В первом случае вирус заполняет штатный почтовый клиент операционной системы Apple письмами со словами "Warning! Virus Detected!" ("Внимание! Обнаружен вирус!") в теме письма. Несмотря на отсутствие дальнейших действий, направленных на взаимодействие с пользователем, одномоментный поток новых писем вызывает зависание компьютера, неспособного справиться с такой нагрузкой.

Во втором случае вирус начинает открывать программу iTunes множество раз, что также приводит к краху системы.

Таким образом, подчеркивают эксперты, в обоих случаях вредоносное ПО заставляет компьютер полностью использовать доступную память, подобно тому, как с помощью большого количества обращений хакеры осуществляют DDoS-атаки на веб-сайты.

Мошенническая схема хакеров

После нанесения вреда системе, вирус оставляет фальшивое сообщение для пользователя в электронной почте или плеере iTunes, согласно которому нужно позвонить по фальшивому номеру техподдержки Apple, чтобы решить возникшую проблему.

Эксперты из Malwarebytes не сообщают, что именно произойдет, если позвонить по номеру, оставленному злоумышленниками, но предполагают, что злоумышленники попытаются заставить пользователя заплатить некую сумму за то, чтобы избавить его от проблем, вызываемых вирусом, под видом сотрудников Apple.

Интересно, что описанный вирус угрожает только пользователям операционной системы Mac, в то время, как версий для устройств на базе родственных мобильной ОС iOS, на которой работают смартфоны iPhone и планшеты iPad, пока замечено не было.

Эксперты отмечают, что данный вирус очень напоминает подобное вредоносное ПО для Windows, которое впервые было замечено в ноябре 2015 г. В случае с операционной системой Microsoft, вирус использовал уязвимость в HTML5, атакуя пользователей через наиболее популярные веб-браузеры и оставляя сообщения от фальшивой техподдержки на веб-страницах.

Пока неизвестно, сколько именно пользователей Mac пострадало от данного вредоноса, однако сообщается, что пользователи с новейшей версией операционной системы защищены по крайней мере от первой версии атаки вируса с созданием потока электронных писем. Впрочем, они все равно могут пострадать от атак через iTunes.

Cnews

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