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    СМИ: Увеличилось число кибератак на серверы ЕС

СМИ: Увеличилось число кибератак на серверы ЕС


09.01.2017

СМИ Увеличилось число кибератак на серверы ЕС

Власти Евросоюза отметили резкое увеличение "все более и более опасных" хакерских атак на правительственные серверы. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, в 2016 году было предпринято 110 различных попыток взлома серверов Еврокомиссии. Это на 20% больше, чем в 2015 году. Сообщается, что самая крупная кибератака была зафиксирована Брюсселем в ноябре прошлого года.

 Отмечается, что киберугрозы вынудили власти ЕС усилить защиту в сфере кибербезопасности. Так, высшие чиновники ЕС стали использовать шифрование электронной почты. Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг отметил, что киберугрозы для ЕС носят постоянный характер, являются агрессивными и всё более опасными.

 В ноябре сайт Еврокомиссии подвергся DDoS-атаке.

Сообщалось, что это "крупномасштабное" нападение было вызвано "отказом в обслуживании", что привело к заторам в интернет-соединении. В конечном итоге это привело к ограничению доступа к сайту Еврокомиссии и проблемам с подключением к Сети у сотрудников. Отмечалось, что атака была предотвращена, информации об утечке данных не поступало.

Лениздат

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