Киберспортивная лига ESEA стала жертвой хакерской атаки

09.01.2017







Одно из крупнейших киберспортивных соревновательных сообществ E-Sports Entertainment Association (ESEA) подверглось кибератаке, в результате которой были скомпрометированы данные 1,5 млн игроков.

В минувшее воскресенье руководство ESEA разместило в Twitter сообщение об утечке данных. О взломе стало известно 27 декабря 2016 года года, спустя три дня ESEA разослало участникам сообщества предупреждения об инциденте. В распоряжении ресурса LeakedSource оказалась скомпрометированная база данных, включающая 1 503 707 записей.

Утекшая БД содержит данные о датах регистрации и местах проживания, имена и фамилии, логины, адреса электронной почты, номера телефонов, идентификаторы Steam ID, Xbox ID и PSN, а также информацию о датах рождения и zip-коды игроков. Ряд пользователей форума Reddit уже подтвердили достоверность данных.

Как рассказал представитель LeakedSource журналистам портала CSO, взлом ESEA являлся частью вымогательской схемы, в рамках которой осуществивший атаку хакер требовал $50 тыс. за неразглашение информации об утечке данных. Хакер также пообещал организации оказать содействие в устранении уязвимости, благодаря которой стало возможно хищение данных.

Securitylab

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