Русских хакеров-вымогателей будут судить в Белоруссии

10.01.2017







Следственный комитет Белоруссии по Минской области завершил расследование в отношении трех россиян, которые с помощью вредоносных программ вымогали деньги у граждан республики.

"В результате противоправных действий фигуранты совершили блокирование компьютерной информации более 900 граждан. Причиненный ущерб составил свыше 136 тысяч рублей", — передает РИА "Новости" слова официального представителя УСК Татьяны Белоног со ссылкой на агентство Sputnik Беларусь.

Как уточнила представитель белорусского СК, оперативники изъяли у злоумышленников компьютеры, мобильные телефоны, на их имущество наложен арест.

По словам Белоног, действия хакеров квалифицированы по ряду статей УК, в том числе о хищении в особо крупном размере с использованием компьютерной техники, а также об использовании и разработке вредоносных программ.

Сообщается также, что в настоящее время уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

По данным ведомства, неработающие граждане РФ с ноября 2015 года по февраль 2016 с помощью вирусов блокировали компьютеры в Белоруссии и от имени МВД рассылали уведомления о "штрафах", которые нужно было оплатить за якобы просмотр в интернете порнографических материалов.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что хакеры за год похитили со счетов в банках РФ 348,6 млн рублей. Отмечалось также, что кражи совершались с помощью вирусов для операционной системы Android.

Лениздат

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