Число кибератак на серверы Еврокомиссии возросло на 20%

11.01.2017







В 2016 году Еврокомиссия наблюдала резкий всплеск хакерских атак на серверы Евросоюза. Было зафиксировано 110 отдельных попыток взлома серверов ЕК, что на 20% превышает показатель 2015 года, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из собеседников издания, в этих случаях сработали системы защиты конфиденциальной информации, однако, если бы этого не произошло, 80% атак могли оказаться "разрушительными". В случае успешной атаки ЕК мог быть нанесен ущерб через утечку информации или повреждение IT-систем.

В основном Брюссель опасается кибератак со стороны России, однако в комиссии отказываются комментировать предполагаемые источники атак. Как пояснила представитель ЕК, разные атакующие могут использовать одни и те же инструменты и методы и избегать идентификации, используя анонимные серверы.

Для борьбы с растущей угрозой электронного вмешательства Брюссель усилил меры безопасности. В частности, высокопоставленные чиновники теперь должны использовать шифрование при работе с электронной почтой. Кроме того, Еврокомиссия намерена расширить сотрудничество с НАТО в сфере кибербезопасности.

"Очевидно, что большое количество европейских институтов, включая Еврокомиссию, являются объектами постоянно растущего числа кибератак из различных источников. Эти угрозы устойчивы, агрессивны, намного более опасны и разрушительны", - отметил еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг (Julian King). Он также добавил, что наиболее разрушительными являются атаки, подрывающие доверие к институтам демократии.

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