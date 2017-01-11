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    Фишеры атакуют пользователей Netflix

Фишеры атакуют пользователей Netflix


11.01.2017

Фишеры атакуют пользователей Netflix

Эксперты компании FireEye сообщили о новой волне фишинговых атак, направленных на пользователей видеосервиса Netflix. Целью злоумышленников является похищение данных кредитных карт, номеров социального страхования и другой персональной информации жертв.

Эксперты рекомендуют внимательно относиться к входящим электронным письмам, поскольку хакеры используют взломанные легитимные серверы для создания поддельных страниц, по внешнему виду ничем не отличающихся от настоящих.

 По словам исследователей, в большинстве случаев для обхода обнаружения HTML-код на стороне клиента обфусцирован с использованием алгоритма шифрования AES.

 Как правило, жертвам рассылаются электронные уведомления о необходимости обновить подписку на Netflix. Нажав на указанную ссылку, пользователь попадает на фишинговую страницу, требующую ввести данные кредитной карты и другую персональную информацию. Полученные таким образом сведения затем передаются злоумышленникам с помощью написанной на PHP почтовой утилиты.

Securitylab

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