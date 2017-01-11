Эксперты: Атаки на критическую инфраструктуру Украины – только тренировка

11.01.2017







Как показали результаты расследования инцидента , в результате которого в прошлом месяце жители некоторых районов Киева остались без электричества, причиной сбоя в электроснабжении является хакерская атака. Об этом во вторник, 10 января, сообщает издание Motherboard со ссылкой на собственные источники.

По словам экспертов, данная атака, а также инцидент, имевший место в конце 2015 года, свидетельствуют о том, что кто-то использует Украину как плацдарм для испытания своих возможностей. Потренировавшись на объектах украинской критической инфраструктуры, злоумышленники могут в дальнейшем использовать приобретенный опыт для осуществления аналогичных атак по всему миру.

По мнению украинских исследователей, принимавших участие в расследовании инцидента, ответственность за атаки в конце 2015 и 2016 годов лежит на одних и тех же хакерах. Кроме того, эти же злоумышленники в свое время атаковали организации частного и правительственного секторов, в том числе Министерство финансов Украины. В осуществлении атаки на "Прикарпатьеоблэнерго" в декабре 2015 года украинские власти обвинили Россию. Тем не менее, инцидент в Киеве пока никто официально не связывал с РФ.

Как сообщил участвовавший в расследовании ИБ-эксперт Алексей Ясинский, хакеры пока только тестировали свои возможности, а их конечной целью является саботаж. Ясинский вместе со своей коллегой Мариной Кротофил представит исследование на конференции S4 во Флориде, однако расследование еще полностью не завершено.

"Объем логов огромный. На расследование уйдут месяцы, – сообщила Кротофил. – Мы до сих пор не знаем, использовались ли те же инструменты (что и в 2015 году – ред.), поскольку их еще предстоит сравнить. Однако атакующие придерживались той же стратегии".

По словам Кротофил, действия хакеров могли иметь "драматические последствия", однако причинение ущерба не входило в их планы. "Очевидно, их целью было другое. Скорее, демонстрация возможностей", - отметила эксперт.

Securitylab

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