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    ESET: в 2017 году вымогатели переключатся на интернет вещей

ESET: в 2017 году вымогатели переключатся на интернет вещей


12.01.2017

ESET в 2017 году вымогатели переключатся на интернет вещей

ESET подготовила отчет о тенденциях в сфере информационной безопасности, которые окажут влияние на киберландшафт в 2017 году.

В 2017 году ожидается рост ущерба от киберугроз – программ-вымогателей, DDoS и атак на устройства интернета вещей. Как отмечает специалист по безопасности ESET Стивен Кобб, есть вероятность синтеза угроз – например, появления вымогателей, блокирующих "умные" устройства и требующих выкуп за восстановление доступа.

Исследователь ESET Дениз Джусто Билич предупреждает о росте числа мобильных угроз в 2017 году. В 2015 году злоумышленники выпускали 200 новых вредоносных программ для Android каждый месяц, в 2016 году – около 300. В 2017 году число новых Android-угроз возрастет до 400 в месяц. Для сравнения: для iOS появляется не больше двух угроз ежемесячно.

Число уязвимостей популярных программных продуктов продолжит снижаться после рекорда 2014 года (7946). Так, в 2016 году зафиксировано 6435 уязвимостей. Но, как отмечает исследователь ESET Лукаш Паус, статистика не дает полной картины, поскольку доля критических уязвимостей растет. Например, в конце октября 2016 года критические уязвимости составляли 40% всех найденных.

Эксперты ESET считают, что в 2017 году многие хакеры сосредоточат усилия на атаках на критическую инфраструктуру. Как следствие, можно ожидать новых законодательных инициатив, нацеленных на укрепление защиты. Еще в декабре 2016 года правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект "О безопасности критической информационной инфраструктуры".

В 2017 году ожидается дальнейшее развитие законодательной и нормативной базы в области информационной безопасности. Вопрос о допустимом вмешательстве государства в эту сферу останется дискуссионным.

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