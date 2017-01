Российских чиновников поймали на скачивании пиратского контента Tweet

Российских чиновников поймали на скачивании пиратского контента

12.01.2017 12.01.2017



IT-специалист Антон Нестеров, автор проекта RuGovEdits, отслеживающего правки в "Википедии" с IP-адресов госструктур, опубликовал перечень торрентов, скачанных сотрудниками российских ведомств в декабре 2016 - январе 2017 годов. Данные получены при помощи сервиса I Know What You Download, круглосуточно отслеживающего торрент-трафик и сохраняющего все торренты, ежедневно загружаемые пользователями. IT-специалист Антон Нестеров, автор проекта RuGovEdits, отслеживающего правки в "Википедии" с IP-адресов госструктур, опубликовал перечень торрентов, скачанных сотрудниками российских ведомств в декабре 2016 - январе 2017 годов. Данные получены при помощи сервиса I Know What You Download, круглосуточно отслеживающего торрент-трафик и сохраняющего все торренты, ежедневно загружаемые пользователями. Как выяснилось, служащие значительного количества госучреждений, в том числе силовых ведомств, не видят проблем в загрузке пиратской продукции. В частности, в списке "пиратов" оказалась Всероссийская Государственная телерадиокомпания, сотрудники которой интресуются как кинолентами и мультфильмами, так и программными решениями. В списке также фигурируют загрузки с IP-адресами МВД, ФСБ и Федеральной службы охраны (ФСО). В частности сотрудники ФСО загружали ленты "Сноуден", "Расплата", "Выхода нет", "Обреченные на войну", "Дуэлянт", "Белоснежка и охотник 2", "Король Лев" и "Король Лев 2" и Windows 7 и Adobe Photoshop. Контентом "для взрослых" интересовались пользователи с IP-адресами МВД, Минфина и ФСО. Последняя оказалась в числе лидеров по загруженной "клубничке" - сотрудники службы скачали порядка 18 порнофильмов. Из сетей Министерства культуры скачивали видеоуроки "Создание сайта под ключ на заказ - 2016", фильмы "Изгой-один: Звездные войны. Истории" и "Другой мир", а также видеоигры Half-Life и Age of Empires III. С полным списком загрузок можно ознакомиться здесь. Securitylab Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

нет Текст сообщения: Введите код:



















Реклама на сайте