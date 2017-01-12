 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Российских чиновников поймали на скачивании пиратского контента

Российских чиновников поймали на скачивании пиратского контента


12.01.2017

Российских чиновников поймали на скачивании пиратского контента

IT-специалист Антон Нестеров, автор проекта RuGovEdits, отслеживающего правки в "Википедии" с IP-адресов госструктур, опубликовал перечень торрентов, скачанных сотрудниками российских ведомств в декабре 2016 - январе 2017 годов. Данные получены при помощи сервиса I Know What You Download, круглосуточно отслеживающего торрент-трафик и сохраняющего все торренты, ежедневно загружаемые пользователями.

Как выяснилось, служащие значительного количества госучреждений, в том числе силовых ведомств, не видят проблем в загрузке пиратской продукции. В частности, в списке "пиратов" оказалась Всероссийская Государственная телерадиокомпания, сотрудники которой интресуются как кинолентами и мультфильмами, так и программными решениями.

 В списке также фигурируют загрузки с IP-адресами МВД, ФСБ и Федеральной службы охраны (ФСО). В частности сотрудники ФСО загружали ленты "Сноуден", "Расплата", "Выхода нет", "Обреченные на войну", "Дуэлянт", "Белоснежка и охотник 2", "Король Лев" и "Король Лев 2" и Windows 7 и Adobe Photoshop. Контентом "для взрослых" интересовались пользователи с IP-адресами МВД, Минфина и ФСО. Последняя оказалась в числе лидеров по загруженной "клубничке" - сотрудники службы скачали порядка 18 порнофильмов.

 Из сетей Министерства культуры скачивали видеоуроки "Создание сайта под ключ на заказ - 2016", фильмы "Изгой-один: Звездные войны. Истории" и "Другой мир", а также видеоигры Half-Life и Age of Empires III.

С полным списком загрузок можно ознакомиться здесь.

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.