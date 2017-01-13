    Персональные данные можно украсть с помощью селфи

Сотрудник Японского Национального института информатики, профессор Исао Эчизен объяснил, как с помощью селфи можно получить отпечаток пальца пользователя. По словам Эчизена, специалистам института удалось распознать отпечатки пальцев с фотографии, содержавшей в кадре пальцы пользователей. Причем снимок был сделан с расстояния в три метра.
Как пояснил эксперт в интервью изданию "Санкэй симбун", камеры современных смартфонов способны с достаточной точностью захватывать детали отпечатка пальца. В результате злоумышленники могут использовать фото, опубликованные в интернете, для хищения отпечатков пальцев. В настоящее время биометрическая аутентификация становится все более распространенным методом для обеспечения защиты приложений и физических ресурсов. Отдельно Эчизен обратил внимание на опасность селфи с жестом в виде буквы V, который особенно популярен в Восточной Азии.
Команда ученых разработала технологию предотвращения распознавания отпечатков пальцев. Технология предполагает использование вещества на основе диоксида титана, позволяющего скрыть или изменить изображения отпечатков пальцев, запечатленных на фото.