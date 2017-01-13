 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Персональные данные можно украсть с помощью селфи

Персональные данные можно украсть с помощью селфи


13.01.2017

Персональные данные можно украсть с помощью селфи

Сотрудник Японского Национального института информатики, профессор Исао Эчизен объяснил, как с помощью селфи можно получить отпечаток пальца пользователя. По словам Эчизена, специалистам института удалось распознать отпечатки пальцев с фотографии, содержавшей в кадре пальцы пользователей. Причем снимок был сделан с расстояния в три метра.

Как пояснил эксперт в интервью изданию "Санкэй симбун", камеры современных смартфонов способны с достаточной точностью захватывать детали отпечатка пальца. В результате злоумышленники могут использовать фото, опубликованные в интернете, для хищения отпечатков пальцев. В настоящее время биометрическая аутентификация становится все более распространенным методом для обеспечения защиты приложений и физических ресурсов. Отдельно Эчизен обратил внимание на опасность селфи с жестом в виде буквы V, который особенно популярен в Восточной Азии.

 Команда ученых разработала технологию предотвращения распознавания отпечатков пальцев. Технология предполагает использование вещества на основе диоксида титана, позволяющего скрыть или изменить изображения отпечатков пальцев, запечатленных на фото.

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.