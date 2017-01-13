 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Хакеры выставили на продажу вымогательское ПО для MongoDB

Хакеры выставили на продажу вымогательское ПО для MongoDB


13.01.2017

Хакеры выставили на продажу вымогательское ПО для MongoDB

Спустя полторы недели с момента увеличения числа атак на серверы MongoDB количество инфицированных хостов перевалило за 32 тыс. Если вначале ответственность за инциденты лежала только на одной киберпреступной группировке, то теперь их количество выросло до 21. Наиболее серьезной из них является Kraken – организация с весьма большим опытом в совершении киберпреступлений. Хакеры создали собственное вымогательское ПО и теперь пытаются его продавать.

Как сообщается на сайте Bleeping Computer, Kraken начала атаковать серверы MongoDB 6 января 2017 года. За два дня группировка успела инфицировать порядка 16 тыс. серверов и заработать вымогательством более $6,2 тыс. Еще через пять дней число взломанных баз данных выросло до 21,6 тыс., а заработанная сумма увеличилась до 9,8 биткойна (около $7,7 тыс.).

 Теперь группировка решила монетизировать свое вымогательское ПО и выставила его исходный код на продажу. Всего за $200 (оплата в биткойнах) любой желающий может получить написанный на языке C# исходник, список из 100 тыс. IP-адресов незащищенных баз данных MongoDB и сканер для поиска открытых БД.

В последние дни многие серьезные организации, не позаботившиеся о создании резервных копий хранящейся в MongoDB информации, столкнулись с настоящим кошмаром. Одной из них является Принстонский университет, потерявший все данные после того, как группировка взломала его сервер.

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.