Flashpoint: Россия, Китай и США — главные геополитические угрозы в сфере кибербезопасности

13.01.2017







Россия и Китай обладают большими возможностями и представляют самую высокую опасность с точки зрения нанесения серьезного ущерба в сфере кибербезопасности, полагают специалисты фирмы Flashpoint. США и другие англоговорящие страны — Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия тоже внесены специалистами в список угроз, поскольку их возможности и в области кибершпионажа, и диверсий находятся на вершине, а США сами по себе обладают подавляющим превосходством над любым противником.

Как полагают специалисты Flashpoint, в последнее время Россия становится более агрессивной как в сфере киберпреступности, так и политически мотивированных атак, тогда как Китай, наоборот, сворачивает подобную деятельность, особенно в области промышленного шпионажа. Кроме того, Китай усиливает контроль собственного киберпространства. В Китае за преступления в компьютерной сфере арестовано 15 тыс. человек, и некоторые из них — по прямым просьбам США, отмечают специалисты. Уровень угрозы со стороны КНДР специалисты оценивают как средний. Несмотря на малые возможности, КНДР пользуется поддержкой Китая, считают они, и с готовностью идет на атаки.

Наименьшую угрозу с точки зрения кибербезопасности представляют исламистские террористы. Они, по мнению специалистов Flashpoint, не могут проводить сложные кибератаки.

Сomputerworld

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