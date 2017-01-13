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    "Хакерская" компания Cellebrite подверглась взлому

"Хакерская" компания Cellebrite подверглась взлому


13.01.2017

"Хакерская" компания Cellebrite подверглась взлому

За последний год израильская компания Cellebrite уже несколько раз попадала на первые полосы СМИ. Как правило, это было связано либо с попытками ФБР разблокировать iPhone террориста, либо с предоставляемыми Cellebrite услугами по взлому. Однако теперь по иронии судьбы компания сама стала жертвой неизвестного хакера.

Как сообщают журналисты издания Motherboard, злоумышленник связался с ними и предоставил 900 ГБ похищенных данных. Дамп содержит сведения о клиентах, связанную с продуктами компании техническую информацию, базы данных, а также сообщения от правительственных организаций разных стран, в том числе России, ОАЭ и Турции. Очевидно, власти этих государств были заинтересованы в приобретении услуг компании. Кроме того, в дампе есть сведения с некоторых взломанных телефонов и логи авторизации с устройств Cellebrite.

 Похоже, данные были похищены с серверов, связанных с web-сайтом Cellebrite. Кэш содержит имена пользователей и пароли для доступа к БД, связанных с доменом my.cellebrite. Журналисты проверили подлинность учетных данных, попытавшись с их помощью создать новые учетные записи на сайте. В большинстве случаев их попытки оказались неудачными, поскольку логины и пароли уже были заняты.

 Cellebrite подтвердила факт взлома. Тем не менее, как сообщили представители компании, хакерской атаке подвергся только один сервер, а злоумышленнику удалось похитить лишь базовые сведения о клиентах. Если верить их заявлению, пользователям не грозит никакая опасность, однако нелишним будет принять меры предосторожности и сменить пароли.

Securitylab

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