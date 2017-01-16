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    Новый метод позволяет отслеживать несколько браузеров на одном ПК

Новый метод позволяет отслеживать несколько браузеров на одном ПК


16.01.2017

Новый метод позволяет отслеживать несколько браузеров на одном ПК

Команда исследователей из Лихайского университета (США) и Университета Вашингтона в Сент-Луисе описала ряд различных техник, позволяющих отслеживать пользователей, когда они используют разные браузеры, установленные на одном компьютере.

Новая практика получила название "Кросс-браузерный фингерпринтинг" (Cross-browser fingerprinting, CBF) и полагается на использование технологий и функций, реализованных в интернет-обозревателях за последние несколько лет. Новый метод основан на анализе ответов на выполняемые браузером операции, в которых задействованы операционная система и компоненты аппаратного обеспечения компьютера (видеокарта, центральный процессор, AudioContext и т.д.). На основе полученных данных исследователи смогли идентифицировать различные аппаратные средства, специфичные для отдельных пользователей вне зависимости от используемого браузера. К примеру, наложение изображения на одну из сторон 3D-куба в WebGL, вызовет похожий ответ в параметрах аппаратного обеспечения для всех браузеров. Это связано с тем, что данная операция выполняется видеокартой, а не ПО браузера, поясняют эксперты.

 При помощи практики CBF исследователям удалось правильно определить 99,24% пользователейбраузеров, тогда как предыдущие методы позволяли достичь результата только в 90,84%.

 Более подробный доклад о методе кросс-браузерного фингерпринтинга исследователи представят в феврале нынешнего года в рамках симпозиума, посвященного безопасности сетевых и распределенных систем (Network and Distributed System Security Symposium).

Securitylab

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