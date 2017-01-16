Новый метод позволяет отслеживать несколько браузеров на одном ПК

16.01.2017







Команда исследователей из Лихайского университета (США) и Университета Вашингтона в Сент-Луисе описала ряд различных техник, позволяющих отслеживать пользователей, когда они используют разные браузеры, установленные на одном компьютере.

Новая практика получила название "Кросс-браузерный фингерпринтинг" (Cross-browser fingerprinting, CBF) и полагается на использование технологий и функций, реализованных в интернет-обозревателях за последние несколько лет. Новый метод основан на анализе ответов на выполняемые браузером операции, в которых задействованы операционная система и компоненты аппаратного обеспечения компьютера (видеокарта, центральный процессор, AudioContext и т.д.). На основе полученных данных исследователи смогли идентифицировать различные аппаратные средства, специфичные для отдельных пользователей вне зависимости от используемого браузера. К примеру, наложение изображения на одну из сторон 3D-куба в WebGL, вызовет похожий ответ в параметрах аппаратного обеспечения для всех браузеров. Это связано с тем, что данная операция выполняется видеокартой, а не ПО браузера, поясняют эксперты.

При помощи практики CBF исследователям удалось правильно определить 99,24% пользователейбраузеров, тогда как предыдущие методы позволяли достичь результата только в 90,84%.

Более подробный доклад о методе кросс-браузерного фингерпринтинга исследователи представят в феврале нынешнего года в рамках симпозиума, посвященного безопасности сетевых и распределенных систем (Network and Distributed System Security Symposium).

Securitylab

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