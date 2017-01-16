Уязвимость в WhatsApp позволяет получить доступ к чужой переписке

16.01.2017







Исследователь из Калифорнийского университета Тобиас Боултер (Tobias Boelter) обнаружил уязвимость в системе мгновенного обмена сообщениями WhatsApp , позволяющую читать и перехватывать переписку пользователей.

Проблема вызвана тем, что WhatsApp без ведома отправителя и получателя сообщений может генерировать новые ключи для пользователей, находящихся offline. Таким образом сервис заново шифрует и отправляет сообщения, не помеченные как "доставленные".

Как отмечает The Guardian, у получателей нет возможности узнать о смене ключа, тогда как отправители могут получить соответствующее извещение только активировав опцию "Показывать уведомления безопасности" в настройках. Повторное шифрование и переотправка позволяет WhatsApp эффективно перехватывать и читать сообщения пользователей.

Указанная уязвимость не затрагивает используемый в WhatsApp для организации связи протокол Signal. Проблема связана с применяемой в мессенджере особенностью механизма передачи сообщений пользователям, находящимся вне сети.

Для сквозного шифрования сообщений применяются уникальные ключи, которые подтверждены обоими участниками обмена сообщениями. Если получатель изменил свой ключ, находясь в офлайне, механизм доставки на стороне отправителя автоматически перекодирует новым ключом все сообщения, ожидающие оправки. Таким образом отправленные сообщения будут зашифрованы не оригинальным ключом собеседника, а другим ключом, который сгенерирует сервис.

Боултер уведомил WhatsApp об уязвимости в апреле 2016 года, однако в настоящее время проблема еще существует. По мнению эксперта, доступ к переписке пользователей могут получать не только злоумышленники - сам WhatsApp может проделать это по запросу спецслужб. "Если правительственные организации потребуют у WhatsApp предоставить доступ к частным сообщениям, сервис может это сделать, изменив ключи", - отметил Боултер.

Позже руководство WhatsApp выступило с заявлением, согласно которому сервис не предоставляет спецслужбам бэкдоры в своих системах и будет противостоять любому правительственному запросу о создании "лазейки".

Securitylab

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