Студенту грозит до 10 лет тюрьмы за создание кейлоггера

16.01.2017







21-летний бывший ученик средней школы в Лэнгли (район поблизости Вашингтона, где расположено ЦРУ) признал себя виновным в создании и распространении кейлоггера, инфицировавшего тысячи компьютеров. За совершенные преступления Закари Шеймсу (Zachary Shames) грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Шеймс был арестован летом прошлого года во время стажировки в компании Northrop Grumman, предоставляющей правительству услуги по обеспечению безопасности. Как сообщается в пресс-релизе Министерства юстиции США, в 2013 году, будучи учеником средней школы, обвиняемый создал информацию интернет-пользователей, как логины, пароли и данные банковских карт.

По данным издания Motherboard, первые версии более нефункционирующего вредоносного ПО Limitless Logger Pro продавались за $35 на форуме Hack Forums. По окончании школы Шеймс продолжил совершенствовать свою разработку. В результате кейлоггер был продан более 3 тыс. покупателей и заразил свыше 16 тыс. компьютеров.

Согласно экспертам компании TrendMicro, Limitless KeyLogger способен не только фиксировать нажатия клавиш на клавиатуре, но и восстанавливать логины и пароли для авторизации во многих популярных приложения, таких как Apple Safari, Firefox, Opera, Google Chrome, биткойн-кошельки, Core FTP, DynDNS, FileZilla, Internet Download Manager, Internet Explorer, Spotify и пр.

Securitylab

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