Опубликованы детали кибер-атаки на итальянские ВВС

16.01.2017







Хакеры, взломавшие в июне 2016 года сервер Военно-воздушных сил Италии, могут быть связаны с Россией. Об этом со ссылкой на римскую газету la Repubblica сообщает РИА "Новости".

Как отмечает издание, хакеры пытались получить доступ к секретным материалам, связанным с суперсовременным американским истребителем F35. По данным газеты,за этой кибератакой, вероятнее всего, стоит хакерская группировка APT28, которую обвиняют во взломе информационной системы Всемирного антидопингового агентства и сети Демократической партии США в ходе избирательной кампании 2016 года. la Repubblica выяснила, что речь может идти о российских хакерах.

Председатель комиссии по вопросам обороны Сената итальянского парламента Никола Латорре рассказал изданию, что в ходе взлома хакеры все же не смогли получить доступ к наиболее закрытой информации.

"Мы можем спокойно утверждать, что наша система безопасности выдержала, предотвратив атаку, которая могла бы иметь весьма серьезные последствия. Но именно поэтому очевидно, что причины для беспокойства существуют", — отметил деятель правящей Демократической партии Италии, добавив, что хакеры остановились на "поверхностном уровне электронной почты".

Как поясняет газета, интерес к Италии может быть связан с ее членством в НАТО, а также тем обстоятельством, что ВВС страны принимают активное участие в американском проекте испытания F35 и имеют доступ к ряду секретных ноу-хау. По данным издания, в последние месяцы подобные атаки, организованные, скорее всего, группой APT28, совершались также во Франции, Бельгии, Люксембурге и других странах.

В феврале прошлого года la Repubblica опубликовала материал о том, что хакеры APT28 взломали информационную систему минобороны Италии и с октября 2014 года по май 2015 года получали служебную информацию с министерских серверов. Газета отмечает, что в этой связи военная прокуратура Рима вела расследование по делу о возможном международном шпионаже.

Лениздат



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