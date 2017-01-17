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    Пользователям Facebook угрожает новая мошенническая кампания

Пользователям Facebook угрожает новая мошенническая кампания


17.01.2017

Пользователям Facebook угрожает новая мошенническая кампания

По сети Facebook распространяется новая мошенническая кампания, направленная на сбор учетных данных пользователей. По данным ресурса Hackread, в рамках кампании злоумышленники рассылают сообщения с темой "You are in this Video?" ("Вы на этом видео?") и просьбой перейти по указанной ссылке. Темы сообщений могут варьироваться.

Атакующие эксплуатируют желание пользователей перейти по ссылке в сообщении, якобы отправленном другом. Попавшиеся на удочку пользователи становятся жертвами фишинговой атаки, направленной на хищение учетных данных.

 В вышеуказанной вредоносной кампании мошенники используют два сценария. В рамках первого, при переходе по ссылке жертва оказывается на поддельной странице авторизации, требующей ввода логина и пароля. В рамках второго сценария переход по ссылке ведет на сайты, инфицированные вредоносным ПО. Жертву просят скачать кодек, плагин, обновление или другое ПО для того, чтобы просмотреть видео. Однако на самом деле загружаемые программы являются ни чем иным как вредоносным ПО.

Securitylab

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